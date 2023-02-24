Lazar Cirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Cirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Cirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Cirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Cirkovic 22 Ağustos 1992 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Ћирковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Cirkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Lazar Cirkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Cirkovic'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lazar Cirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Cirkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Cirkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Cirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2008 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2010 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2012 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2012 yılında Rad Belgrad

20 Ağustos 2014 yılında Partizan

23 Ocak 2018 yılında FC Luzern

6 Şubat 2020 yılında Maccabi Netanya

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2021 yılında Kisvárda

28 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Lazar Cirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Cirkovic şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lazar Cirkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrade (2004—2008), FK Rad Belgrade (2008—2010)

Sırbistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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