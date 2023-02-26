Lazar Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Jovanovic 13 Temmuz 1993 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Jovanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Lazar Jovanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Jovanovic'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sloboda Uzice

9 Ocak 2015 yılında Mladost

14 Ocak 2016 yılında Borac Cacak

1 Şubat 2018 yılında Mladost

9 Eylül 2021 yılında Pyunik Erivan

8 Şubat 2022 yılında Radnicki Nis

21 Ağustos 2022 yılında M. Bnei Reineh

Lazar Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Jovanovic şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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