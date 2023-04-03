Lazar Kijacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Kijacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Kijacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lazar Kijacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lazar Kijacic 29 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lazar Kijacic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Kijacic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lazar Kijacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lazar Kijacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Mart 2022 yılında Zarkovo U19
11 Ağustos 2022 yılında Vrsac U19
Lazar Kijacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lazar Kijacic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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