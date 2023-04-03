Lazar Kijacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Kijacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lazar Kijacic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Kijacic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.