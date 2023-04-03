Lazar Konstantinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Konstantinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Konstantinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Konstantinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Konstantinov 29 Haziran 2005 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Konstantinov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Konstantinov'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Konstantinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Konstantinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Konstantinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Konstantinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rad U17

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19

Lazar Konstantinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Konstantinov şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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