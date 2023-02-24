Lazar Mucalica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Mucalica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Mucalica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lazar Mucalica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lazar Mucalica 16 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Мучалица şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lazar Mucalica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Mucalica, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Mucalica'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lazar Mucalica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lazar Mucalica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Temmuz 2018 yılında FK Jezero
30 Temmuz 2019 yılında FK Ibar
2 Ağustos 2021 yılında OSK Igalo
11 Temmuz 2022 yılında OFK Niksic
Lazar Mucalica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lazar Mucalica şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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