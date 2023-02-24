Lazar Mucalica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Mucalica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lazar Mucalica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Mucalica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.