Lazar Romanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Romanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Romanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Romanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Romanic 25 Mart 1998 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Романић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Romanic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lazar Romanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 30 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Lazar Romanic'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lazar Romanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Romanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Romanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Romanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kızılyıldız

22 Şubat 2017 yılında OFK Belgrad

30 Haziran 2017 yılında Kızılyıldız

8 Ağustos 2017 yılında Borac Cacak

30 Haziran 2018 yılında Kızılyıldız

30 Ağustos 2018 yılında PAS Lamia

Lazar Romanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Romanic şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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