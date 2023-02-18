Lazar Zivanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Zivanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Zivanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Zivanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Zivanovic 14 Mayıs 2002 tarihinde Bajina Basta şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Живановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Zivanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Zivanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Zivanovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Zivanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Zivanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Zivanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Zivanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sloboda Uzice

14 Temmuz 2021 yılında Bajina Basta

1 Temmuz 2022 yılında Metalac

Lazar Zivanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Zivanovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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