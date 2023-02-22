Lazaros Christodoulopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaros Christodoulopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazaros Christodoulopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazaros Christodoulopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazaros Christodoulopoulos 19 Aralık 1986 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazaros Christodoulopoulos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Lazaros Christodoulopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lazaros Christodoulopoulos'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazaros Christodoulopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazaros Christodoulopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lazaros Christodoulopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazaros Christodoulopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında PAOK

1 Temmuz 2008 yılında Panathinaikos

31 Ocak 2013 yılında Bologna

1 Temmuz 2014 yılında Hellas Verona

31 Ağustos 2015 yılında Sampdoria

30 Haziran 2016 yılında Hellas Verona

27 Ağustos 2016 yılında AEK Atina

30 Haziran 2018 yılında Hellas Verona

1 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

28 Eylül 2020 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2021 yılında Anorthosis

31 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Aris Selanik

Lazaros Christodoulopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazaros Christodoulopoulos şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lazaros Christodoulopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SA Neapolis (-2004), PAOK Thessaloniki (2004/05)

Yunanistan takımında 7 numaralı formasıyla 5 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

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