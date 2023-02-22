Lazaros Eleftheriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaros Eleftheriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazaros Eleftheriadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazaros Eleftheriadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazaros Eleftheriadis 2 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λάζαρος Ελευθεριάδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazaros Eleftheriadis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lazaros Eleftheriadis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazaros Eleftheriadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazaros Eleftheriadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazaros Eleftheriadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazaros Eleftheriadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Almopos

1 Temmuz 2015 yılında Thyella Filota

19 Temmuz 2016 yılında Almopos

23 Ağustos 2019 yılında AO Trikala

31 Ağustos 2022 yılında PAE Chania

2 Ocak 2023 yılında Veria NPS

Lazaros Eleftheriadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazaros Eleftheriadis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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