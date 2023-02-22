Lazaros Rota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaros Rota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazaros Rota kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazaros Rota ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lazaros Rota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaros Rota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazaros Rota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaros Rota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazaros Rota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazaros Rota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazaros Rota 23 Ağustos 1997 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Λάζαρος Ρότα şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazaros Rota Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Lazaros Rota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Lazaros Rota'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lazaros Rota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazaros Rota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lazaros Rota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazaros Rota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Iraklis

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2018 yılında Slavoj Trebisov

10 Temmuz 2018 yılında Michalovce

31 Ocak 2020 yılında Fortuna Sittard

2 Eylül 2021 yılında AEK Atina

Lazaros Rota kimdir

Lazaros Rota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazaros Rota şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Lazaros Rota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Lazaros Rota nereli

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