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Lazıme ne demek, TDK'ya göre Lazıme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lazıme kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lazıme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lazıme nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lazıme kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lazıme ne demek, TDK'ya göre Lazıme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lazıme ne demek? Lazıme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lazıme kelimesi. Peki lazıme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lazıme nedir, lazıme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lazıme kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lazıme kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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LAZIME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lazıme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lazıme kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre lazıme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılması gerekli olan şey
- Gerekçe

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