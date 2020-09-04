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  3. Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

Transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden Vedat Muriqi için Lazio cephesi, açıklamalarda bulundu.

Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

Süper Lig'de sezonun sonlanmasının ardından Fenerbahçe'den yüksek bir bonservis bedeliyle ayrılacağı konuşulan Vedat Muriqi, transfer gündeminde başı çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe'den ayrılığına artık kesin gözüyle bakılan yıldız golcü için Lazio cephesi açıklamalarda bulundu. 

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vicenza ile oynayacakları hazırlık maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

Inzaghi, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Vedat Muric ve Mohamed Fares hakkında açıklamalarda bulundu.

44 yaşındaki İtalyan teknik adam, “Muric ve Fares ile ilgileniyoruz, onları transfer etmek için görüşmelerimiz sürüyor. Diğer takımlar transferde ilerliyor, biz de en kısa sürede hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performans göz doldurmuştu. Taraftarlar tarafından da oldukça sevilen ve beğenilen bir isim olan Muriqi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 17 gol atmayı başardı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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