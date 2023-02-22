Leandro Frroku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Frroku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Frroku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Frroku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Frroku 3 Eylül 2003 tarihinde Vari şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Frroku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Leandro Frroku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Frroku'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Leandro Frroku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Frroku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Frroku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Frroku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında PAO U19

1 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos B

1 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos

Leandro Frroku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Frroku şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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