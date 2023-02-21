Leandro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Lima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Leandro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Lima 26 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Matheus Rodrigues Lima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Lima Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unzueta Sports yapmaktadır. Leandro Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Lima'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leandro Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Leandro Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında São Bern. U20

1 Şubat 2019 yılında Fluminense U20

23 Temmuz 2019 yılında Oeste FC-SP

6 Ağustos 2020 yılında EC Bahia U20

7 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2021 yılında São Bern. U20

20 Nisan 2022 yılında União Mogi

23 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Leandro Lima kimdir

Leandro Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Lima şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leandro Lima nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Jan Knapik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Knapik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Knapik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Knapik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Pennock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pennock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Pennock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pennock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Grigar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Grigar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Grigar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Grigar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Kenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Kenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jack Kenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Kenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!