Leandro Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Lima 26 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Matheus Rodrigues Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Lima Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unzueta Sports yapmaktadır. Leandro Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Lima'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leandro Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında São Bern. U20

1 Şubat 2019 yılında Fluminense U20

23 Temmuz 2019 yılında Oeste FC-SP

6 Ağustos 2020 yılında EC Bahia U20

7 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2021 yılında São Bern. U20

20 Nisan 2022 yılında União Mogi

23 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Leandro Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Lima şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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