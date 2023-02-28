Leandro Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Requena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Requena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Requena 11 Eylül 1987 tarihinde Malagueño şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Daniel Requena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Requena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Leandro Requena'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Requena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Requena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Requena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Requena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2007 yılında Patria

1 Ocak 2008 yılında CA Talleres

19 Ağustos 2013 yılında CA Atenas

31 Aralık 2013 yılında CA Talleres

19 Temmuz 2014 yılında Patria

1 Ocak 2015 yılında Santamarin

1 Ocak 2016 yılında Crucero

1 Temmuz 2016 yılında Almagro

9 Temmuz 2016 yılında Ferro

26 Ağustos 2017 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2018 yılında Los Andes

12 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2020 yılında Cobresal

Leandro Requena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Requena şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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