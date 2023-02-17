Leandro Vella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Vella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Vella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Vella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Vella 9 Kasım 1996 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Vella Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perez Ferrero yapmaktadır. Leandro Vella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leandro Vella'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leandro Vella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Vella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leandro Vella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Vella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Instituto AC

24 Ağu 2017 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2018 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2019 yılında Godoy Cruz

25 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

18 Şubat 2021 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2022 yılında CA Alvarado

Leandro Vella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Vella şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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