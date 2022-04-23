Leb ne demek, TDK'ya göre Leb kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Leb ne demek? Leb TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi leb kelimesi. Peki leb ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre leb nedir, leb kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LEB NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Leb kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre leb kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak` anlamındaki leb demeden leblebiyi anlamak deyiminde geçen bir söz



LEB CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Doğrusu leb demeden leblebiyi anlarmışsınız, demek ister.

