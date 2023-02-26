Lebohang Maboe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lebohang Maboe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lebohang Maboe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lebohang Maboe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lebohang Maboe 17 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lebohang Kgosana Maboe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lebohang Maboe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lebohang Maboe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 3 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Lebohang Maboe'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lebohang Maboe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lebohang_maboe/

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Lebohang Maboe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lebohang Maboe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lebohang Maboe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lebohang Maboe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mbombela United

12 Temmuz 2016 yılında Maritzburg Utd.

3 Ağustos 2018 yılında Sundowns

Lebohang Maboe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lebohang Maboe şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Lebohang Maboe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 12 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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