LeBRon James, NBA'de tüm zamanların en iyisi! Bir kez daha tarihe geçti!

Kariyerini Los Angeles Lakers'ta sürdüren 37 yaşındaki yıldız basketbolcu LeBron James, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 4'er kez NBA şampiyonu, normal sezonun en değerli oyuncusu ve final serisinin en değerli oyuncusu olan James, Golden State Warriors maçında attığı 26 sayıyla birlikte adını bir kez daha tarihe yazdırarak Kerim Abdülcabbar'a ait olan rekoru kırdı.

REKORU KIRMAYI BAŞARDI

NBA Play-off'ları tarihde 7 bin 631 sayısı olan ve bu kategoride en skorer isim konumunda bulunan LeBron James, son maçıyla birlikte normal sezonunda olan skor sayısını da 36 bin 526'ya çıkardı. Bu sonuçla birlikte normal sezon ve play-off'larda 44 bin 157 sayıya ulaşan LeBron James, Kerim Abdülcabbar'a ait olan 44 bin 149 sayılık rekoru kırmayı başardı.

İstatistikte zirveye yerleşmeyi başaran LeBron James'i 44 bin 149 sayı ile Abdülcabbar, 41 bin 689 sayı ile Karl Malone, 39 bin 283 sayı ile Kobe Bryant ve 38 bin 279 Michael Jordan takip ediyor.