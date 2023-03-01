Lee Angol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Angol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Angol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Angol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Angol 4 Ağustos 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Lee Anthony Angol şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Angol Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lee Angol'nin Sutton United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lee Angol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Angol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lee Angol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Angol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2012 yılında Wycombe Wand.

29 Ocak 2013 yılında Hendon

5 Mart 2013 yılında Wycombe Wand.

19 Ağustos 2013 yılında Hendon

17 Eylül 2013 yılında Wycombe Wand.

4 Ekim 2013 yılında Maidenhead Utd.

4 Kasım 2013 yılında Wycombe Wand.

24 Ocak 2014 yılında Boreham Wood

25 Nisan 2014 yılında Wycombe Wand.

9 Temmuz 2014 yılında Luton

10 Temmuz 2014 yılında Boreham Wood

31 Mayıs 2015 yılında Luton

20 Temmuz 2015 yılında Peterborough

6 Mart 2017 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2017 yılında Peterborough

1 Temmuz 2017 yılında Mansfield Town

9 Ağustos 2018 yılında Shrewsbury

31 Ocak 2019 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2019 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2019 yılında Leyton Orient

1 Temmuz 2021 yılında Bradford

11 Ocak 2023 yılında Sutton Utd

Lee Angol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Angol şuan Sutton United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.