Lee Bonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Bonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Bonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Bonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Bonis 3 Ağustos 1999 tarihinde Portadown şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Bonis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Lee Bonis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lee Bonis'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lee Bonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Bonis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Bonis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Bonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2019 yılında Portadown

9 Ocak 2022 yılında Larne FC

Lee Bonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Bonis şuan Larne FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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