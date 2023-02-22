Lee Grace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Grace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Grace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Grace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Grace 1 Aralık 1992 tarihinde Tipperary şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Grace Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lee Grace, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 31 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Lee Grace'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Grace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Grace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lee Grace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Grace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2015 yılında Wexford Youths

1 Ocak 2017 yılında Galway United

31 Temmuz 2017 yılında Shamrock Rovers

Lee Grace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Grace şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.