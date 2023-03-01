Lee Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Lucas 10 Haziran 1992 tarihinde Aberdare şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Lee Paul Lucas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Lucas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lee Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lee Lucas'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lee Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Swansea

1 Ocak 2012 yılında Burton Albion

1 Mayıs 2012 yılında Swansea

30 Ocak 2014 yılında Cheltenham

2 Mart 2014 yılında Swansea

23 Temmuz 2016 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ağustos 2018 yılında Merthyr Town

1 Temmuz 2020 yılında Taunton Town

Lee Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Lucas şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lee Lucas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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