Lee Lynch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Lynch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lee Lynch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lee Lynch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lee Lynch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Lynch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lee Lynch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Lynch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Lynch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Lynch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Lynch 27 Kasım 1991 tarihinde Limerick şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Lee Jordan Lynch şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Lynch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lee Lynch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lee Lynch'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lee Lynch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Lynch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Lee Lynch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Lynch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Glenn Hoddle Academy

1 Temmuz 2010 yılında Jerez Ind.

1 Temmuz 2011 yılında Drogheda United

1 Ocak 2012 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2014 yılında St. Pat's

31 Temmuz 2014 yılında Limerick FC

7 Kasım 2014 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2015 yılında Hamilton Acad.

25 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

2 Temmuz 2015 yılında Limerick FC

1 Ocak 2018 yılında FC Arizona

10 Temmuz 2018 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2019 yılında Larne FC

1 Temmuz 2022 yılında Coleraine

Lee Lynch kimdir

Lee Lynch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Lynch şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Regional United (Limerick)

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Lee Lynch nereli

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