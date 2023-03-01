Lee Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Martin 9 Şubat 1987 tarihinde Taunton şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Lee Robert Martin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Martin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lee Martin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lee Martin'nin Dover Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lee Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lee Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2005 yılında Man. United

1 Ocak 2006 yılında Royal Antwerp

1 Mayıs 2006 yılında Man. United

1 Ağustos 2006 yılında Glasgow Rangers

1 Aralık 2006 yılında Man. United

1 Ocak 2007 yılında Stoke

1 Mayıs 2007 yılında Man. United

1 Ekim 2007 yılında Plymouth Argyle

1 Aralık 2007 yılında Man. United

1 Ocak 2008 yılında Sheff Utd

1 Mayıs 2008 yılında Man. United

1 Ağustos 2008 yılında Nottm Forest

1 Kasım 2008 yılında Man. United

1 Temmuz 2009 yılında Ipswich

1 Ağustos 2010 yılında Charlton Ath

31 Aralık 2010 yılında Ipswich

5 Temmuz 2013 yılında Millwall

15 Ocak 2016 yılında Northampton

31 Mayıs 2016 yılında Millwall

6 Temmuz 2016 yılında FC Gillingham

24 Temmuz 2018 yılında Exeter City

29 Temmuz 2020 yılında Ebbsfleet

4 Temmuz 2022 yılında Dover Athletic

Lee Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Martin şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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