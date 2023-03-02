Lee Worgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Worgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Worgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Worgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Worgan 1 Aralık 1983 tarihinde Eastbourne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Lee John Worgan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Worgan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Lee Worgan'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Worgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Worgan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Worgan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Worgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Wimbledon FC

1 Nisan 2004 yılında Wycombe Wand.

1 Mayıs 2004 yılında MK Dons

1 Temmuz 2004 yılında Rush. & Diamon.

1 Temmuz 2005 yılında Cardiff

1 Mart 2006 yılında Merthyr Town

1 Mayıs 2006 yılında Cardiff

1 Temmuz 2006 yılında Eastbourne

1 Ekim 2006 yılında Hastings United

1 Temmuz 2008 yılında Tonbridge

1 Temmuz 2013 yılında Maidstone

29 Ekim 2018 yılında Dover Athletic

13 Ağustos 2020 yılında Chelmsford

1 Temmuz 2021 yılında Dorking

9 Eylül 2021 yılında Eastbourne

Lee Worgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Worgan şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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