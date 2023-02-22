Lefteris Astras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lefteris Astras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lefteris Astras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lefteris Astras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lefteris Astras 14 Şubat 1997 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λευτέρης Αστράς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lefteris Astras Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TM yapmaktadır. Lefteris Astras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lefteris Astras'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lefteris Astras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lefteris Astras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lefteris Astras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lefteris Astras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2015 yılında Panionios

1 Temmuz 2018 yılında Apollon Smyrnis

7 Ağustos 2019 yılında San Fernando CD

23 Eylül 2020 yılında Ap. Larisas

19 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki

Lefteris Astras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lefteris Astras şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Lefteris Astras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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