Lefteris Bamis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lefteris Bamis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lefteris Bamis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lefteris Bamis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lefteris Bamis 29 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λευτέρης Μπάμης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lefteris Bamis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lefteris Bamis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Lefteris Bamis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lefteris Bamis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Temmuz 2018 yılında AE Larisa
12 Eylül 2019 yılında Ik. Tsaritsanis
10 Ağustos 2020 yılında Iraklis Larisas
Lefteris Bamis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lefteris Bamis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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