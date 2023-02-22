Lefteris Bamis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lefteris Bamis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lefteris Bamis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lefteris Bamis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.