Lefteris Choutesiotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lefteris Choutesiotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lefteris Choutesiotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lefteris Choutesiotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lefteris Choutesiotis 20 Temmuz 1994 tarihinde Makrychori şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λευτέρης Χουτεσιώτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lefteris Choutesiotis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavlos Topidis yapmaktadır. Lefteris Choutesiotis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lefteris Choutesiotis'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lefteris Choutesiotis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/choutesiotislefteris/

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Lefteris Choutesiotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lefteris Choutesiotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Lefteris Choutesiotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lefteris Choutesiotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Olimpiakos

9 Eylül 2019 yılında PAS Giannina

5 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

Lefteris Choutesiotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lefteris Choutesiotis şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Lefteris Choutesiotis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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