Lefteris Lyratzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lefteris Lyratzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lefteris Lyratzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lefteris Lyratzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lefteris Lyratzis 22 Şubat 2000 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λευτέρης Λύρατζης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lefteris Lyratzis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Lefteris Lyratzis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lefteris Lyratzis'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lefteris Lyratzis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lefteris_lyra/

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Lefteris Lyratzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lefteris Lyratzis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lefteris Lyratzis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lefteris Lyratzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2018 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

31 Temmuz 2020 yılında PAOK

Lefteris Lyratzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lefteris Lyratzis şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lefteris Lyratzis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PAOK (2012-2019)

Yunanistan takımında 2 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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