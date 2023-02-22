Lefteris Tasiouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lefteris Tasiouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lefteris Tasiouras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lefteris Tasiouras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lefteris Tasiouras 1 Mart 2004 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λευτέρης Τασιούρας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lefteris Tasiouras Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Lefteris Tasiouras, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lefteris Tasiouras'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Lefteris Tasiouras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lefteris Tasiouras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B
Lefteris Tasiouras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lefteris Tasiouras şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.
Lefteris Tasiouras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
Yunanistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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