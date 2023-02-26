Lehlohonolo Sepeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lehlohonolo Sepeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lehlohonolo Sepeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lehlohonolo Sepeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lehlohonolo Sepeng 23 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lehlohonolo Sepeng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Lehlohonolo Sepeng'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lehlohonolo Sepeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lehlohonolo Sepeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lehlohonolo Sepeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lehlohonolo Sepeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lehlohonolo Sepeng şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.