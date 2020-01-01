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Leicester 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Ligi'nin 21. hafta maçında Leicester City - Newcastle United'ı 3-0 yendi.

Leicester 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftasında Newcastle United, Leicester City  ile karşı karşıya geldi. Maç St. James Park'ta oynandı. 36. dakikada Ayoze Perez'in, 39. dakikada James Maddison'ın  ve 87. dakikada Hamza Choudhury'nin golleri Leicester'a galibiyeti getirdi.

Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı Newcastle United - Leicester City  maçında 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Leicester puanını 45'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Newcastle ise 25 puanda kaldı.

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