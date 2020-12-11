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  3. Leicester City AEK Atina Cengiz Ünder'in golü ve maç özeti

Leicester City AEK Atina Cengiz Ünder'in golü ve maç özeti

UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son maçları oynandı. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Leicester City, grubunu lider tamamlayarak bir üst tura çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında G Grubu'nda daha önce tur biletini cebine koyan Leicester City, Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk etti.

İngiliz ekibi 12. dakikada Cengiz Ünder ve 14. dakikada Barnes'in attığı gollerle AEK'yı 2-0 mağlup etti.

Daha önce gruptan çıkamayı garantileyen Leicester City grubunu 13 puanla lider tamamladı.

Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı maçta şık bir gole imza atarken, Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Grubun diğer maçında daha önce tur biletini alan Braga, Zorya'yı 2-0 mağlup etti.  

Onur Çelik
Spor Editörü


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