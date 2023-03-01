Leighton Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leighton Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leighton Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leighton Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leighton Thomas 13 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Cayman Adalari uyrukludur.Gerçek adı da Leighton Thomas Jr. şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leighton Thomas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leighton Thomas'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leighton Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leighton Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Eylül 2020 yılında Dorchester
8 Temmuz 2021 yılında Paulton
1 Temmuz 2022 yılında Hungerford
Leighton Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leighton Thomas şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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