Leighton Tuodolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leighton Tuodolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leighton Tuodolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leighton Tuodolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leighton Tuodolo 31 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leighton Tuodolo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına - tarihinde katılmıştır. Leighton Tuodolo'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leighton Tuodolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leighton Tuodolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leighton Tuodolo şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Bristol Rovers FC (2014-2018), Slimbridge AFC (2019-2020), Chippenham Town FC (2020-)
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