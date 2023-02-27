Leiner Escalante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leiner Escalante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leiner Escalante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leiner Escalante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leiner Escalante 18 Aralık 1991 tarihinde Soledad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Léiner de Jesús Escalante Escorcia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leiner Escalante Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Leiner Escalante, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leiner Escalante'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leiner Escalante Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leinerescalante19

Haberin Devamı

Leiner Escalante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leiner Escalante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Leiner Escalante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leiner Escalante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Junior FC

1 Ocak 2012 yılında Barranquilla FC

30 Haziran 2012 yılında Junior FC

1 Ocak 2018 yılında Jaguares FC

30 Haziran 2018 yılında Junior FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında CD Santa Rita

1 Mart 2021 yılında Real Potosí

5 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

12 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Leiner Escalante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leiner Escalante şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CD Atlético Junior (-6/2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.