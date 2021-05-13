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Leipzig 1 - 4 Dortmund | MAÇ SONUCU

Almanya Kupası finalinde Red Bull Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Leipzig'i 4-1 yenen Borussia Dortmund, kupayı müzesine götürdü.

Leipzig 1 - 4 Dortmund | MAÇ SONUCU

Almanya Kupası final maçında Leipzig ile Borussia Dortmund karşılaştı.

Rakibini 4-1 yenen  Dortmund kupanın sahibi oldu. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 45+2'nci dakikalarda Jadon Sancho ile 28 ve 88'inci dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Leipzig'in mücadeledeki tek golü ise 71'inci dakikada Dani Olmo'dan geldi.

İki takım geçtiğimiz hafta sonunda ligde karşı karşıya gelmiş, Borussia Dortmund o maçta da rakibini 3-2 mağlup etme başarısı göstermişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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