Lektör ne demek, TDK'ya göre Lektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lektör ne demek? Lektör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lektör kelimesi. Peki lektör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lektör nedir, lektör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LEKTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lektör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lektör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lektör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Okutman

- Yayınevlerinde yayımlanması düşünülen eserleri inceleyerek değerlendiren kimse



LEKTÖR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yayınevi on on beş lektörle çalışıp çok daha fazla iş çıkarabiliyor.

