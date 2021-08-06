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Leman isminin anlamı nedir, Leman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Leman ismi Alınan, Kabul Olunan, Beğenilen anlamındadır. Bu içeriğimizde Leman isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Leman isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Leman isminin anlamı nedir, Leman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Leman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Leman ismi ne demek, Leman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Leman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Leman İsminin anlamı nedir? TDK Leman anlamı:

Leman isminin anlamı Türk dil kurumunda,  Parıldama olarak  tanımlanmıştır. Ayrıca halk dilinde 4 farklı şekilde bilinmektedir.

1-Alınan, Kabul Olunan, Beğenilen

2-Yaprakları Gri Yeşil Ve Tüylü, Çobanyastığı Da Denilen Bir Bitki

3-Yıldız Gibi Parlayan.

4-Parıltı, parlama

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Leman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Leman ismi kuranda geçmemektedir.

Leman isminin kökeni:

Leman ismi Arapça  kökenli bir isimdir. Türkiye'de 17412 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

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Leman isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Leman isminin rengi:

Mandalina

Leman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Leman isminin Harf Analizi Nedir ?

Leman ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
L : Sanatsal, naif, yetenekli
E : İletişim, duygusal karışık
M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç
A : Öncü, lider, mantıklı
N : Sağduyulu, utangaç

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Leman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Leman ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
L : 15
E : 6
M : 16
A : 1
N : 17
= 55 – Leman İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

Leman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Leman ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Leman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
L: 3   E: 5   M: 4   A: 1   N: 5 = 18
1 +  8 = 9 Kader sayısıdır

Leman isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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