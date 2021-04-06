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Lemi isminin anlamı nedir, Lemi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Lemi isminin anlamı; parıldayan, parlak demektir. Bu içeriğimizde Lemi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Lemi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Lemi isminin anlamı nedir, Lemi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Lemi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Lemi ismi ne demek, Lemi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Lemi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Lemi İsminin anlamı nedir? TDK Lemi anlamı:

Lemi isminin Türk Dil Kurumu'nda anlamı bulunmamaktadır.

Lemi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Lemi ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Lemi isminin kökeni:

Lemi ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Lemi ismini 250 kişi kullanmaktadır.

Lemi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Lemi isminin rengi:

Deniz Mavisi

Lemi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Lemi isminin Harf Analizi Nedir ?

Lemi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Lemi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Lemi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L : 15

E : 6

M : 16

İ : 12

= 49 Lemi İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

Lemi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Lemi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Lemi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

L: 3   E: 5   M: 4   İ: 9 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Lemi isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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