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  3. Lenf kanseriyle mücadelesi süren Boğaç Aksoy sağlık durumu hakkındaki gelişmeyi duyurdu! "Benim için de sürpriz oldu"

Lenf kanseriyle mücadelesi süren Boğaç Aksoy sağlık durumu hakkındaki gelişmeyi duyurdu! "Benim için de sürpriz oldu"

Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden ve sağlık durumu merak edilen Boğaç Aksoy 21 gün hastanede yatacağını açıklayarak "Benim içinde sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. " dedi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakteriyle hafızalara kazınan 32 yaşındaki oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu hakkında sık sık sevenlerine bilgi veren Aksoy, tedavide sona geldiğini açıkladı.

21 gün hastanede kalacağını söyleyen oyuncu son durumu hakkında takipçilerini paylaştığı bir videoyla bilgilendirdi.

"HARİKA YOL KATETTİK" 

Ekim ayında son mücadelenin başladığını açıklayan Aksoy,  "Sevgili dostlarım 'beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu... İlk günden bugüne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı." diyerek güzel haberi duyurdu. 

Lenf kanseriyle mücadelesi süren Boğaç Aksoy sağlık durumu hakkındaki gelişmeyi duyurdu! Benim için de sürpriz oldu

"MAXIMUM DOZDA KEMOTERAPİ ALACAKMIŞIM"

Güzel haberin ardından 21 gün hastanede kalacağını belirten oyuncu, "Ancak T hücreli non hodgkin olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim içinde sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah’ın izniyle bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler saygılar herkese..."  diyerek dua istedi.

Lenf kanseriyle mücadelesi süren Boğaç Aksoy sağlık durumu hakkındaki gelişmeyi duyurdu! Benim için de sürpriz oldu

"TEKLİF GELİRSE SETLERDEYİZ"

Öte yandan bir takipçisi tarafından gelen oyunculuk sorusuna yanıt veren Aksoy, oyunculuğu çok özlediğini belirterek, "Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" yanıtını vermişti.

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