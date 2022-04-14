Lenf ne demek, TDK'ya göre Lenf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lenf ne demek? Lenf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lenf kelimesi. Peki lenf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lenf nedir, lenf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LENF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lenf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lenf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lenf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Damarlarda dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan, lenfa

