Lenfa ne demek, TDK'ya göre Lenfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lenfa ne demek? Lenfa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lenfa kelimesi. Peki lenfa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lenfa nedir, lenfa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LENFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lenfa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lenfa kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lenfa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lenf

