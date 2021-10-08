Lenfanjit ne demek, TDK'ya göre Lenfanjit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lenfanjit ne demek? Lenfanjit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lenfanjit kelimesi. Peki lenfanjit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lenfanjit nedir, lenfanjit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lenfanjit kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lenfanjit kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LENFANJİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lenfanjit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lenfanjit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lenfanjit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lenf iltihaplanması



LENFANJİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Lenfanjit insanı öldürür de süründürür de biliyorum. Doktora gitmek içimden gelmiyor.

