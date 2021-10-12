Lengüist ne demek, TDK'ya göre Lengüist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lengüist ne demek? Lengüist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lengüist kelimesi. Peki lengüist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lengüist nedir, lengüist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LENGÜİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lengüist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lengüist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lengüist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil bilimci

