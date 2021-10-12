Dokurcun ne demek, TDK'ya göre Dokurcun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müşriklik ne demek, TDK'ya göre Müşriklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kılavuz Gemisi ne demek, TDK'ya göre Kılavuz Gemisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Formel Eğitim ne demek, TDK'ya göre Formel Eğitim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Lal ne demek, TDK'ya göre Lal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahenktar ne demek, TDK'ya göre Ahenktar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Zirzopça ne demek, TDK'ya göre Zirzopça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Toyaka ne demek, TDK'ya göre Toyaka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tedhişçilik ne demek, TDK'ya göre Tedhişçilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahududu Şurubu ne demek, TDK'ya göre Ahududu Şurubu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Lengüist ne demek, TDK'ya göre Lengüist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lengüist ne demek, TDK'ya göre Lengüist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lengüist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lengüist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lengüist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lengüist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lengüist ne demek, TDK'ya göre Lengüist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lengüist ne demek? Lengüist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lengüist kelimesi. Peki lengüist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lengüist nedir, lengüist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LENGÜİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lengüist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lengüist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lengüist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil bilimci

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT