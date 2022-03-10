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Leninizm ne demek, TDK'ya göre Leninizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Leninizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Leninizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Leninizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Leninizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Leninizm ne demek, TDK'ya göre Leninizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Leninizm ne demek? Leninizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Leninizm kelimesi. Peki Leninizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Leninizm nedir, Leninizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LENİNİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Leninizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Leninizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Leninizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lenincilik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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