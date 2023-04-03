Lennart Mehler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lennart Mehler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lennart Mehler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lennart Mehler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lennart Mehler 27 Kasım 2002 tarihinde Viersen şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lennart Mehler Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lennart Mehler'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lennart Mehler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lennart Mehler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında VVV-Venlo U17
1 Temmuz 2019 yılında VVV U19
1 Temmuz 2020 yılında VVV-Venlo U21
Lennart Mehler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lennart Mehler şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Blau Weiß Concordia Viersen 07/24, VVV-Venlo (2013-)
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