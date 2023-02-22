Lennon Gill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lennon Gill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lennon Gill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lennon Gill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lennon Gill 24 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lennon Gill Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Lennon Gill'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lennon Gill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lennon Gill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lennon Gill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lennon Gill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2021 yılında UCD

Lennon Gill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lennon Gill şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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