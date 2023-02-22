Leo Ezekiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Ezekiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Ezekiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Ezekiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Ezekiel 9 Mayıs 2003 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Ezekiel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Unicorn yapmaktadır. Leo Ezekiel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Leo Ezekiel'nin Akwa United ile sözleşmesi 22 Eylül 2024 tarihinde bitmektedir.

Leo Ezekiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Ezekiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Ezekiel şuan Akwa United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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